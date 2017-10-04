Акиф Човдаров: "Перед арестом я хотел покончить с собой"

Генерал расформированного МНБ Акиф Човдаров хотел покончить с собой перед арестом. Как передает АПА, об этом в своем последнем слове на суде заявил сам арестованный генерал.

«Я хотел покончить с собой. Однако потом подумал, что если я убью себя, то они все свалят на меня», - сказал Човдаров.

Отметим, на прошлом заседании суда государственный обвинитель обратился с ходатайством к суду о назначении наказания Акифу Човдарову в виде 15 лет лишения свободы. Также прокурор обратился с ходатайством к суду, прося приговорить Салима Мамедова к 12 годам, а Акифа Алиева и Орхана Османова - к 9 годам лишения свободы.