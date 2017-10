В Швеции вручили Нобелевскую премию по химии

Нобелевская премия в области физики присуждена Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хенденсону. Об этом сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили Жан-Пьеру Саважу, Фрезеру Стоддарту и Бернарду Феринге за работы по синтезу «молекулярных машин». Ученые создали молекулярные механизмы, способные совершать направленные движения и пригодные к использованию в различных сенсорах в медицине.

5 октября объявят нобелевских лауреатов по литературе, 9 октября — по экономике, а 6 октября будет присуждена Нобелевская премия мира.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO