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В Армении спросили: «Сколько военнопленных азербайджанцев в Ереване?» армяне по-прежнему не хотят служить в Карабахе

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел информации 

Общественная организация «Научно-образовательный центр Армсес» совместно с Центром военных исследований Ереванского государственного университета создали сайт «Апрельская война 2016» (april2016.am).

Примечательно, что на сайте есть и страничка на азербайджанском языке. Она доступна только для азербайджанских пользователей, и объяснение этому весьма странное - «во избежание перегрузки сайта». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Молодежного фонда Армении.

Кроме того, из Азербайджана невозможно зайти на армяноязычные страницы сайта - перед азербайджанскими пользователями сразу же открывается страничка на азербайджанском языке с вопросами, которые будто бы могут быть интересны нашим гражданам, и ответами на них.

Можно ознакомиться с ответами на 16 вопросов, касающихся армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахского конфликта. Ответы, написанные на неграмотном азербайджанском языке, естественно, отражают армянский взгляд на исторические события и далеки от объективности.

К примеру, вопрос: «Правда ли, что вы до сих пор держите у себя азербайджанских военных, взятых в плен во время первой Карабахской войны?» Понятное дело, звучит отрицательный ответ: «Нет, это не правда. У нас нет азербайджанских военнопленных с первой Карабахской войны».

Разумеется, отрицается и ходжалинская трагедия, и разрушение в Армении мечетей, и участие в войне на армянской стороне иностранных наемников.

Говоря о завоеваниях Азербайджана в апреле 2016 года, армянский сайт не отрицает, что Азербайджан вернул себе определенные территории.

«Во время четырехдневной войны ВС Азербайджана захватили в южном направлении высоту Леле-тепе, а в северном – несколько военных пунктов», - пишут армянские разработчики сайта.

А вот на вопрос о том, кто первым запросил перемирия в апреле 2016 года, четкого ответа на сайте не дается. Очень странно! Ведь армянские чиновники вот уже полтора года успокаивают свой народ тем, что «это Азербайджан попросил о мире, чтобы не потерять еще больше земель». При этом april2016.am допускает (ох какие же честность и объективность!), что просьба о перемирии могла исходить от армянской стороны: «Мы не знаем. Наши говорят, что это Азербайджан попросил мира, а ваши говорят – что армяне. Как было на самом деле, знают только два-три государственных чиновника, которые непосредственно участвовали в переговорах».

В ответе на вопрос о том, хотят ли простые армяне служить в Карабахе и желают ли они продолжения войны, говорится: «На самом деле никакая нация не хочет войны. Что касается воинской службы в Карабахе, то, объективно говоря, служить в Карабахе сложнее. И понятно, что некоторые призывники и их родители тяжело это воспринимают».

На сайте говорится, что «есть армяне, которые вполне нормально относятся к азербайджанцам, есть и те, кто жалеет азербайджанских матерей, потерявших на фронте сыновей».

April2016.am также отрицает, что в Армении имеет место тяжелая финансовая и экономическая ситуация, а в ее войсках царят бардак и беспредел.

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