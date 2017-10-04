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Центробанк Азербайджана увеличил резервы на миллиард долларов

 

В сентябре 2017 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 1 034,8 миллиона долларов (25 процентов) - до 5 167,5 миллиона долларов. Это следует из статистических данных, размещенных сегодня на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 66,3  (1,3 процента), а с начала года - на 1 193,1 (30 процентов) миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента, по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА стали сокращаться с июля 2014 года. Если вначале этот процесс шел медленными темпами (в пределах 20 - 50 миллионов долларов), то начиная с декабря 2014 года обозначилось резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался и в марте (на 0,9 процента), и в апреле (на 1,35 процента), и в мае (на 3,97 процента),и в августе (на 0,7 процента) и в ноябре (на 0,14 процента).

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