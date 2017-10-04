Цыгане продали мужчине «биткоины» с рук

Цыгане на улице Обнинска (Калужская область) продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов. Об этом жена жертвы мошенников написала в социальной сети «ВКонтакте».

Она уточнила, что фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» неподалеку от Аксеновского универмага.

«Муж купил две штуки по 1 тысяче рублей, пришел домой — оказалось, подделка и продать их невозможно», — написала женщина в паблике «Типичный Обнинск». При этом, по ее словам, продавец уверил недотепу-легковера в том, что биткоины, де, постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч.