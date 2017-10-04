Футболист «Карабаха»: «Азербайджанский язык – это смесь турецкого и русского»

Норвежский футболист «Карабаха» Тарик Эльюнусси, перешедший в команду месяц назад на правах аренды, рассказывает о Баку, о своем контракте, о матчах Лиги чемпионов и о том, что намерен учить русский язык.

«Что меня больше всего удивило, так это то, что Баку – классный город, - цитирует футболиста норвежское издание Folkebladet. – Ранее я был там пару раз с национальной сборной, но тогда мы были только в отеле и на стадионе. В Азербайджане много вложили в инфраструктуру города. Есть высотные здания, дороги и рестораны. Я живу очень хорошо, в очень престижном районе со множеством роскошных магазинов. Меня это немного удивило».

Говоря об условиях, созданных ему в «Карабахе, Эльюнусси говорит: «У меня есть контракт, которым я доволен».

Вспоминая стартовый матч в Лиге чемпионов с «Челси», футболист сборной Норвегии считает, что «Карабах» проиграл 0:6 из-за тактики.

«Мы перешли на схему 3-5-2, чтобы компенсировать то, что с нами случилось. Но раньше мы не играли по ней. Мы опробовали ее только один раз, и ребята чувствовали себя очень неуверенно. Это будет для нас хорошим уроком.

Однако против «Ромы» мы играли намного лучше. Мы играли так, как играем обычно. Мы были близки к тому, чтобы заработать очко. Это, бесспорно, хороший опыт для «Карабаха». Не забывайте, что команда впервые играла в Лиге чемпионов.

Фанаты все равно поддерживают нас. Даже после поражения 0:6 от «Челси» мы получили много приятных сообщений. «Мы все равно вас любим», - писали болельщики. Они очень рады, что мы представляем клуб в Лиге чемпионов».

Футболист, принадлежащий греческому «Олимпиакосу», главной своей проблемой в Азербайджане считает незнание языка. По его мнению, азербайджанский язык – это синтез турецкого и русского.

«По крайней мере я уже знаю имена всех игроков. Азербайджанский язык представляет собой смесь турецкого и русского языков. Я думаю брать уроки русского языка, потому что я думаю, что это интересный язык. Наш тренер говорит немного по-английски, но у нас много иностранных футболистов, поэтому у нас есть переводчики. Когда тренер что-то говорит, они переводят для нас на английский».

Тарик постепенно набирает форму, ведь в «Олимпиакосе» он имел мало игрового времени.

«Я только начал. Я сыграл три матча в национальной лиге и заметил, что прошло много времени с тех пор, как я играл полные матчи. Набираю форму, но для того, чтобы привыкнуть к команде, требуется время. Мы играли в чемпионате по схеме 4-2-2-1-1, где я был навершием атаки и много двигался вперед и назад. Я хорошо себя чувствую при этой системе, но в Лиге чемпионов мы так не играли. Возможно, мы сыграем так против «Атлетико».