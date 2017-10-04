Венедиктов показал неухоженную могилу Березовского

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Instagram фотографию могилы бизнесмена Бориса Березовского на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей — пригороде Лондона.
«Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели», — написал журналист.
Прокомментировавшие публикацию пользователи отметили, что захоронение находится в неухоженном состоянии.
«Богатейший человек был - и вот результат», — пишет liudmilamal.
«Кошмар! Как одинокая бабушка/дедушка», — добавляет aapolyansky