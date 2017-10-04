Kapital Bank провел образовательную акцию для пенсионеров

Kapital Bank провел социальную акцию для пенсионеров по случаю 1 октября – Международного Дня пожилых людей. В рамках акции будут проведены ряд мероприятий на тему финансовой грамотности в разных городах страны.

Первое мероприятие состоялось в Баку. Для присутствующих был проведен семинар на тему «Использование платежных карт и правила безопасности». В информационных материалах была представлена подробная информация о пенсионных картах, банкоматах, ПИН-коде и ПОС-терминалах. Дополнительно разъяснено, что необходимо делать в случае, если карта украдена или потеряна.

Следует отметить, что в рамках этого же проекта на следующей неделе пройдут аналогичные мероприятия в Исмаиллах, Гяндже, и Ленкорани.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.