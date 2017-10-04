В Казахстане, на выездном заседании парламентского Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, которое проходит в рамках визита в Мангистау депутатов сената парламента РК, вспомнили об Азербайджане и призвали лучше охранять морские границы страны, сообщает haqqin.az со ссылкой на казахстанское издание Tumba.

Дарига Назарбаева, депутат сената парламента Казахстана и дочь президента страны Нурсултана Назарбаева, указала на ряд недочетов, замеченных ею в ходе ознакомления с положением дел в сфере обеспечения охраны государственной границы и вооружения казахстанских вооруженных сил. В частности, речь идет об уязвимости казахстанских рубежей на Каспийском море.

Было отмечено, что у прикаспийских государств остается большой блок нерешенных геополитических вопросов, что в прошлом привело к росту здесь напряженности. Например, в 2001 году Иран и Азербайджан оказались на грани конфликта из-за неопределенной принадлежности нескольких спорных островов.

(Здесь, судя по всему, речь идет о спорных месторождениях, а не об островах: в июле 2001 года иранские ВМС заставили геологическое судно Азербайджана покинуть контрактную площадь "Араз - Алов - Шарг", которую в Иране называют «Алборс». - Прим. haqqin.az.)

При разграничении дна Каспия по модифицированной современной линии на долю Казахстана приходится более 29,6%, Азербайджана - 19,5%, России - 18,7% , Туркменистана - 18,4%, Ирана - 13,8%. Иран таким положением дел недоволен.

«Поскольку Каспий - это уникальный внутриконтинентальный водоем, то на него не распространяется ни конвенция по организации морского права, ни международная практика принципа водораздела. В этой связи между прикаспийскими государствами продолжаются переговоры по разработке конвенции о правовом статусе Каспия и обсуждения вопроса о географическом прохождении модифицированной усредненной линии и других спорных моментов. Нерешенный вопрос о правовом статусе Каспия создает почву для разногласий и конфликтов», - сказал, в свою очередь, Жандарбек Жанзаков - главнокомандующий ВМС РК.

Как отмечается, ранее Казахстан выдвигал предложение о демилитаризации Каспия, но его не поддержали остальные прикаспийские государства. Наращивать военную мощь стали все прикаспийские страны, в том числе и те, которые ранее не имели военно-морских сил.

Например, на сегодня военный потенциал ВМС Туркменистана уже превзошел ВМС Казахстана и Азербайджана. Их количество составляет 26 единиц, в том числе 17 - боевых. Ж.Жанзаков отметил, что ВМС РК на 100% обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами, что у них есть своя база, но при этом они отстают от соседей в части оснащенности военной техникой.

Д.Назарбаева отметила необходимость разработки министерством обороны страны как минимум трехлетней программы по укреплению береговой линии вооруженных сил и пограничной службы.