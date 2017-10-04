Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом ситуацию на рынке нефти в условиях снижения объемов ее добычи.

"Мы находимся в контакте с нашими ключевыми партнерами - и с ОПЕК в целом, и с основными производителями. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие и честь принимать совсем скоро у себя в России короля Саудовской Аравии, с которым тоже, безусловно, будем об этом говорить", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о возможности продления Россией сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти.

Никто не заинтересован в том, чтобы мировая экономика столкнулась с нехваткой энергоресурсов, отметил В.Путин.