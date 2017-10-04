«Христианское государство» включило Кадырова в черный список

Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская попали в черный список организации «Христианское государство — Святая Русь». В него включены публичные лица и СМИ, не осудившие или одобрившие фильм «Матильда». Перечень опубликован на сайте «Россия — Новосибирск», созданном членами религиозного объединения, передает Lenta.ру.

Поклонскую участники «Христианского государства» назвали "изменницей". «Она первая сдала наиболее активных защитников православной веры, когда это стало ей не выгодно. Грех предательства куда страшнее греха содомитства. Поклонская — это иуда, предательница защитников православной веры, продавшая за тридцать серебреников не только Сашу Калинина, но и продавшая веру», — отмечается в тексте.

Кадырова же осудили именно за поддержку парламентария. «Господин Кадыров приветствует такую позицию иуды Поклонской и одновременно проявляет удивительную нетерпимость к содомитам. Если завтра его арестуют за преследования геев в Чечне (это мы просто предполагаем, не утверждаем), то Поклонская первая отчитается, что это произошло по ее заявлению», — пишут активисты «Христианского государства».