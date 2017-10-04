США высылают 15 кубинских дипломатов

США решили выслать 15 кубинских дипломатов, объявив это ответом на то, что кубинские власти не смогли обеспечить защиту работников американского посольства в Гаване от загадочных акустических воздействий, передает Русская служба BBC.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал это решение неприемлемым.

Этот шаг со стороны государственного департамента США последовал за отзывом более половины работников американского посольства в кубинской столице.

Более 20 американских сотрудников посольства пострадали от загадочных акустических атак за последние несколько месяцев.