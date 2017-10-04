Покушение на Эрдогана: десятки людей приговорили к пожизненному заключению

Суд в провинции Мугла на юго-западе Турции приговорил к пожизненному заключению 31 обвиняемого в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана во время попытки переворота в стране в июле прошлого года, сообщает телеканал NTV в среду.

Суд над обвиняемыми в подготовке покушения на Эрдогана проходил с марта с.г. По делу проходили 47 сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, трое из них были объявлены в розыск. Первым в списке обвиняемых значился сам Гюлен, который в настоящее время находится в американском штате Пенсильвания.

В июле 2016 года, в ночь, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции.