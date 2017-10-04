Никол Пашинян: «Мы проиграли Азербайджану»

«Позвольте подтвердить слова Сержа Саргсяна о том, что мы проиграли военный баланс с Азербайджаном – благодаря нашему партнеру России», - заявил сегодня в парламенте Армении депутат от оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян в ходе обсуждения соглашения о российско-армянской объединенной группировке войск, сообщает haqqin.az со ссылкой на Lragir.

«Каждый раз Россия продает оружие Азербайджану, а мы не знаем, чем ответить. Ответ простой – можно заключить еще более кабальный договор с Россией. Потом Россия продает оружие Турции, и мы опять заключаем новый договор с Россией, понижая градус своего суверенитета. Вот, обрадовались "Искандерам". А Россия продает Турции С-400, которыми ваши "Искандеры" собьют как игрушки», - сказал армянский оппозиционер.

Н.Пашинян также выразил свое недовольство условиями Севрского договора 1915 года.

«Где Севрский договор сейчас? Как может народ, который прошел через 1915 год, возлагать надежды на чужую армию? Почему русская армия отступила в 1915 году после взятия Вана? Серж Саркисян и его власть проиграли основной компонент безопасности», - заявил Н.Пашинян.