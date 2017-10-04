Порошенко о восстановлении суверенитета над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, сообщают украинские СМИ.

"Определен президентом как неотложный", – сказано о законопроекте на сайте ВР.

Инициатором законопроекта указан Порошенко, однако собственно текст документа на сайте Рады пока не опубликован.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что президентский законопроект о реинтеграции Донбасса не предполагает предоставления особого статуса оккупированным территориям на востоке Украины.

Он также сказал, что законопроект не предусматривает введения военного положения в Украине. "АТО будет называться "мероприятиями по безопасности по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", а Вооруженные силы Украины будут применяться на основании действующих уставов и закона о ВС Украины", – сказал нардеп.