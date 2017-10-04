К концу 2017 года в Азербайджане с уже забытой у нас скоростью раскручивается продуктовая инфляция. Только за последний месяц подорожали мясо, яйца, молочные продукты и даже хлеб.

Особенно резво растут в цене импортные продукты питания. Заграничное сливочное масло, еще неделю назад стоившее 10 ман. килограмм, сейчас продается уже за 14 манатов. А популярное у нас в стране масло «Валио» финского производства с 15,50 ман. подскочило за месяц аж до 17,5, то есть на целых 20%.

Что же вызвало такой бурный рост цен, кроме таких системных причин, как дефицит молока в стране и прошлогодняя девальвация национальной валюты? Вроде бы курс маната стабилизировался, почему же цены на импортные продукты продолжают расти, да еще и все ускоряясь?

Как заявил haqqin.az председатель Объединения бизнесменов и потребителей Азербайджана Севгим Рахманов, основная причина повышения цен на импортные продукты питания кроется в монополизме.

«К тому же в последнее время существенно выросла фискальная нагрузка на бизнес, ну а предприниматели, импортирующие продукты в страну, стремятся возместить свои растущие расходы за счет потребителей.

Как известно, в условиях рыночной экономики государство не регулирует цены, но ведь есть антимонопольный закон, в соответствии с которым государственные органы должны контролировать ситуацию на рынке. Ну и еще одна причина ценовой вакханалии заключается в отсутствии закона о торговле. Пока на продовольственном рынке не будет порядка, импортные товары продолжат подниматься в цене», - убежден эксперт.

На все это накладывается и обычное осеннее повышение стоимости товаров, и в первую очередь товаров продовольственных. В нынешнем году рост цен здесь составит в среднем на 15%.

«Но ситуацию можно отрегулировать снижением уровня монополизации рынка и уменьшением налогового бремени. Пока же, чтобы компенсировать свои потери, бизнесмены повышают цены на все – от автомобилей до бытовой химии, а не только на продукты питания. Государство должно этим вплотную заниматься», - считает С.Рахманов.

Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вахид Ахмедов также согласен с тем, что на продовольственном рынке страны в последнее время возникла анархия.

«Цены растут не по дням, а по часам. И не только на масло, но и на мясо, крупы, чай. Антимонопольная служба не в состоянии контролировать цены на рынке, и пользуясь этим монополисты устанавливают цены так, как им заблагорассудится, а точнее – как им выгодно. Маховик продуктовой инфляции раскручивается. Поэтому нужно начать регулировать ситуацию», - говорит депутат.

Между тем, как утверждают в Минэкономразвития, государство не контролирует цены лишь на отдельные товары, в основном же они регулируются на основе конкуренции, спроса и предложения.

«Сливочное масло входит в список товаров, цены на которые государство не регулирует. Тем не менее известно, что повышение его стоимости связано с ростом цен на него в странах-экспортерах. Так, 80% потребности в сливочном масле в Азербайджане обеспечивается за счет Новой Зеландии, где цены на этот продукт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысились на 70%. Плюс к этому расходы на транспорт, таможенные и прочие налоги, из показателей которых и формируется рыночная цена. Что же касается местного производства, то и здесь на стоимость этого продукта оказывают влияние цены на сено и другие корма, которые в последнее время значительно повысились», - отметили в министерстве, однозначно заявив при этом, что монополии на сливочное масло в нашей стране нет.

Вопреки ситуации некоторое время назад в беседе с журналистами глава Центробанка Эльман Рустамов выразил надежду, что после выхода из сезонных факторов, когда снижаются цены на плодоовощную продукцию, на этот раз всплеска цен не последует.

«К концу года ожидаем очень близкий к однозначному показатель инфляции», - заявил он.

Э.Рустамов даже отметил, что у правительства есть определенные ожидания по поводу инфляции, пообещав «до конца года эффективно управлять этими ожиданиями».

Похоже, ожидания главы Центробанка не оправдались - цены растут и растут.