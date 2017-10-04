Иракская армия штурмует Эль-Хавиджу

Иракская армия начала штурм центра города Эль-Хавиджа, удерживаемого боевиками группировки "Исламское государство"*, передает телеканал Al-Sumaria.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи в провинции Киркук в конце сентября.
"Силы быстрого реагирования осадили центр Эль-Хавиджи. Различные отряды сил безопасности продолжают продвижение по городу и зачистку его районов", — заявил каналу источник.
В свою очередь шиитское народное ополчение Хашд Шааби заявило, что его отряды полностью контролируют город.