Навальный организует митинги по всей России

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающей 20 суток административного ареста за нарушение правил проведения митинга, обратился к своим сторонникам с предложением 7 октября выйти на пикеты в 80 городах страны, сообщается на его сайте.

"Наша задача — сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы", - говорится в публикации.

"Наши штабы по всей стране (сейчас их 80) организуют пикеты (эта та форма публичного мероприятия, на которое мы успели подать заявки после ареста моего и Волкова). Присоединяйтесь!" - отмечается в сообщении.