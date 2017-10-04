Семья премьера Армении создала новую монополию

В Ереване проходит обсуждение работы правительства за текущий год. Кабинет министров отчитывается перед премьером Кареном Карапетяном о своих достижениях. Мол, правительством проведена огромная работа, которая привела к большим успехам, и, дескать, достижения эти – заслуга лично самого Карапетяна.

Однако ни работа, ни ее объемы, ни какие-либо достижения никому не видны и не ощутимы, особенно народу. За полтора года правления К.Карапетяна сделано всего лишь одно приобретение, и это – его зять, Айк Арутюнян, ставший монополистом.

Арутюнян, занимающий пост заместителя министра энергетики, основал крупную компанию, которая импортирует в Армению солнечные панели для производства электроэнергии. Конечно же, это очень хорошо, если данная отрасль будет развиваться в стране, восстанавливая сферу производства электроэнергии, однако монополизм в этой сфере не обернется ничем хорошим ни для страны, ни для народа. Особенно если монополист этот – зять К.Карапетяна.

Успехи премьерского зятя, а именно его монополистская деятельность в данной сфере в Армении, и есть главное достижение премьер-министра за полтора года его «правления». Других достижений нет и не было!