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Путин рассказал анекдот про израильскую армию видео

 

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках форума «Российская энергетическая неделя» рассказал анекдот.

Модератор дискуссии обратился к Путину по поводу его "наследия как президента России", но не успел  внятно сформировать свой вопрос, кака был перебит лидером российского государства.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму УЗИ и буду стрелять". — "Молодец. А если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» — пошутил глава государства.

После этого ведущий пообещал направить свое внимание и на других участников дискуссии.

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