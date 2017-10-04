В Баку машина американского посольства попала в ДТП

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля посольства США в Азербайджане, сообщает АПА.
Автомобиль марки KIA, за рулем которого находилась жительница Баку Лала Гусейнли, врезался в принадлежащую посольству США Honda с госномерами 006 D004, управляемую Катериной Карредиани. Ударом Honda бросило на едущую впереди другую Honda, принадлежащую гражданину Азербайджана Анару Набиеву.
В результате ДТП никто не пострадал, однако все три автомобиля получили значительные повреждения.
Управлением полиции Насиминского района по факту проводится расследование.