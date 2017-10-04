Минналогов снова заблокировало счета агентства Turan

2 октября Министерство налогов направило в банки, где размещены счета агентства Turan, распоряжение об изъятии поступающих на эти счета денежных средств в погашение налогового долга агентства, сообщает haqqin.az со ссылкой на Turan.

Это решение была направлено в банки после того, как агентство объявило о возобновлении своей работы начиная с 1 октября.

Подобное же распоряжение, отмененное 15 сентября, было направлено в банки 5 сентября, после того как Минналогов издало распоряжение об отсутствии у агентства каких-либо долгов. Однако 18 сентября названное ведомство опять направило в агентство уведомление о восстановлении объявленного прежде долга в размере 37 тыс. манатов.

И это при том, что ранее, 30 сентября, генпрокурор Закир Гаралов заявил журналистам, что никаких проблем для работы агентства Turan больше нет.

Напомним, что 7 августа Бакинский департамент локальных налогов вынес решение об уклонении агентством от выплаты налогов в период с 31 июля 2014 года по 31 июля 2017 года на сумму 26 907 манат и применении в отношении Turan штрафа в сумме порядка 10 000 манатов. Общая же сумма претензий к агентству составила около 37 000 манатов.

Уже 8 августа Департамент предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов начал выездную проверку по указанному факту.

Параллельно с этим было возбуждено уголовное дело в отношении агентства, а его директор Мехман Алиев 24 августа был арестован. 11 сентября мера пресечения ему была изменена: "о не передвижении в другое место".