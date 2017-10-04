Джаника выпустили из карцера

Бывший председатель правления Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев, известный в политико-криминальных кругах как Банкир Джаник, отбывавший наказание в исправительном учреждении №13, выпущен из штрафного изолятора. Об этом сообщила агентству Turan сестра осужденного Амина.

Отметим, что Дж.Гаджиев был переведен в штрафной изолятор в конце сентября. Между тем его адвокат, Агиль Лаидж, утверждает, что банкира, похитившего целый годичный бюджет Азербайджана, наказали именно за дезинформацию, запущенную, дескать, в азербайджанские СМИ.