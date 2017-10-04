Анкара и Тегеран отказываются от доллара

Турция и Иран приняли решение усилить свое сотрудничество в банковском секторе и перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом сказал в Тегеране президент Ирана Хасан Роухани на совместной с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пресс-конференции.

"Мы приняли важные решения в целях еще большей интенсификации наших экономических отношений и укрепления сотрудничества в банковском секторе. Мы постановили перейти к взаиморасчетам в национальных валютах", - сказал он.

Коснувшись вопроса о поставках иранской нефти и газа в Турцию, Роухани заявил, что Анкара "сообщила, что готова закупать еще больше нефти и газа". "Наша сторона в связи с этим предложила Турции сделать дополнительные инвестиции в нефтегазовый сектор, и Турция сказала, что готова на это", - сообщил президент ИРИ.