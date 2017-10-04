Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного представителя Совета Европы в Азербайджане посла Золтана Херньеса, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Э. Мамедъяров поздравил З. Херньеса с новым назначением и пожелал послу успехов в его дальнейшей деятельности.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросу реализации Плана действий между Советом Европы и Азербайджаном, а также по выполнению практических проектов.
Отметим, что З.Херньес сменил на своем посту Драгану Филипович.