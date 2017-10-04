В Германии стали продавать "Пельмени путинские"

На прилавки Германии поступили "Пельмени путинские", произведенные в Латвии. Новость привлекла внимание латвийских пользователей соцсетей, сообщает Sputnik Латвия.

"В Германии продаются "Пельмени путинские". Где произведены? Конечно, в Латвии!" — написал в Twitter пользователь под ником Валтерс.

Vācijā pārdod Putina pelmeņus. Kur ražoti? Protams, Latvijā pic.twitter.com/ay7oooEfqY — sretlaV (@valtersb) 2 октября 2017 г.

Как следует из информации на упаковке, пельмени сделаны вручную. Продукт продается по цене 4,39 евро за пачку.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что выпуск пельменей с таким названием — маркетинговый ход, так как в Германии проживает значительное число русскоязычных граждан.