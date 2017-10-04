Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Шемахи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о выделении Исполнительной власти Шемахинского района 3 млн манатов для продолжения работ по благоустройству города, замены кровельных покрытий и капремонта фасадов городских многоквартирных домов, сообщает официальный сайт главы государства.
2 млн манатов из них выделены на замену кровельных покрытий и капремонта фасадов 43 городских многоквартирных домов, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству города Шемахи. Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.