Массовые протесты венгров против Сороса

Правительство Венгрии запустило кампанию против деятельности бизнесмена венгерского происхождения Джорджа Сороса, сообщает Анадолу.

Венгерское правительство, известное своей непримиримой позицией по отношению к мигрантам, запустило в ротацию соответствующий ролик и напечатало плакаты о деятельности Сороса, который посредством финансирования различных неправительственных организаций пытается убедить Европу принимать по одному миллиону беженцев в год.

В частности, в рамках кампании подготовлены плакаты с призывом «Не будем молчать!».

«Джордж Сорос - один из самых влиятельных миллиардеров в мире. Опасный план Джорджа Сороса: уничтожение защитных заграждений на границе и размещение по одному миллиону беженцев в год. Что вы думаете по этому поводу? Давайте не будем молчать!» - так начинается ролик о деятельности Сороса, который показывают на всех телеканалах в Венгрии.