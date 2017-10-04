Тренер сборной Чехии: «Азербайджанцы умеют играть в футбол»

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим и футболист Марек Сухи на пресс-конференции перед отборочным матчем чемпионата мира - 2018 с Азербайджаном поделились своими ожиданиями от предстоящей игры.

«Думаю, что мы хорошо подготовились к завтрашней встрече, - говорит главный тренер. – Постараемся показать хорошую игру. У нас много информации о сборной Азербайджана. Она хорошо играет, особенно в обороне. Они сделают все, чтобы завтра победить. Основные силы бросим на второй тайм. Постараемся добиться хорошего результата.

Конечно, хотелось бы набрать больше 9 очков, но случилось так. Ничего не поделать. Постараемся пополнить нашу копилку. Посмотрим, как получится в игре с Азербайджаном.

Не хотел бы называть состав на завтрашнюю игру, потому что могут быть изменения. Не хочу, чтобы о составе мои игроки узнали из СМИ.

По сравнению с прошлогодней игрой у нас не очень большие изменения. 90 процентов команды останется на следующий цикл.

Знаем, на что способна сборная Азербайджана. Понимаем, что эти люди умеют играть в футбол. А выделить могу фланговых футболистов и Ричарда Алмейду.

В Баку мне хотелось бы вернуться не только в качестве тренера, но и как турист».

«У нас есть своя цель, мы постараемся выиграть завтрашний матч, - говорит Марек Сухи. - О сборной Азербайджана можно говорить только хорошее. Команда симпатичная. Но мы хотим набрать как можно больше очков.

Несмотря на то, что мы не попали на чемпионат мира - 2018, для нас большая честь, большая радость играть в сборной. Не сказал бы, что мы приехали брать реванш за ничью в Чехии в первом матче. Просто мы хотим взять 3 очка.

В первой игре с Азербайджаном нам, конечно же, хотелось бы сыграть лучше. Но матч завершился вничью. Теперь будет новая игра, и нам нужно со свежей головой отнестись к игре в Баку».