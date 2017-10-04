Иракская армия освободила Эль-Хавиджу

Иракская армия объявила о полном освобождении города Эль-Хавиджа от боевиков группировки "Исламское государство"* спустя две недели после начала операции.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи в провинции Киркук в конце сентября.
"Антитеррористические силы, народное ополчение и центр операций к востоку от реки Тигр освободили три деревни. Они выполнили поставленные задачи в рамках второй части второго периода операции по освобождению Эль-Хавиджи, операция завершена", — говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя командования совместных операций генерала-лейтенанта Абдул Амира Яраллы.