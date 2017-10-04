Джаник развел и заключенных

Пенитенциарная служба Минюста раскрыла причины, из-за которых экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев был помещен в карцер. Как рассказал журналистам глава пресс-службы Пенитенциарной Службы Мехман Садыгов, Джахангир Гаджиев был неоднократно уличен в нарушении режима содержания.

«Согласно законодательству, каждому заключенному предоставляется право телефонного звонка. Однако Джахангир Гаджиев вступил в сговор с одним из заключенных и вошел в переговорную во время его телефонного звонка. Этот заключенный незаконно передал трубку Джахангиру Гаджиеву», - сказал Мехман Садыгов.

По его словам, надзиратель вовремя заметил эту подмену и принял решение приостановить телефонный разговор.

«Из-за этого Джахангир Гаджиев устроил разборки с надзирателем, проигнорировав все призывы к дисциплине. До этого он также неоднократно нарушал правила режима. Профилактические беседы с ним не дали результата, поэтому он был помещен в штрафной изолятор», - сказал Мехман Садыгов, добавив, что Джахангир Гаджиев уже выпущен из карцера.