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В Украине объявили в розыск заместителей Шойгу

 

Главная военная прокуратура Украины завершила досудебные расследования в отношении двух заместителей главы Минобороны РФ - Панкова и Дмитрия Булгакова, а также в отношении заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Александра Федотенкова, направив в суд обвинительные акты. Все трое объявлены в розыск. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Панкова, Булгакова и Федотенкова обвиняют в том, что они в феврале—марте 2014 года, находясь на территории Крыма, «совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка».

«…судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в Генпрокуратуре.

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