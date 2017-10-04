Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд вновь разразился «гневной обличительной речью». На сей раз он не обвинял, а всего лишь отвечал. По своему собственному признанию, на пропагандистские атаки haqqin.az.

Формальным поводом для гневной филиппики генсека стала моя статья в одном из недавних выпусков сайта, где я взял на себя смелость подвергнуть критике атавистические пороки развития самого Совета Европы. Всего лишь задался вопросом, как получилось, что на европейском политическом пространстве засели две идентичные организации - Совет Европы и Евронест, облеченные не только одной и той же миссией «европеизации» нескольких государств, в том числе и Азербайджана, объявленного самим же генсеком «задворками постлиберальной цивилизации», но и на пару деградировавшие до роли инструмента давления в руках тех или иных мировых игроков.

Ни Турции или Грузии, ни Украине или Молдове, а тем более Азербайджану не светит перспектива интеграции в европейское сообщество как минимум в ближайшие десятилетия. Об этом неустанно говорят ведущие европейские политики. При отсутствии внятных перспектив интеграции в неоднородное и довольно проблематичное европейское содружество, заблудшее в туманной реальности антагонизма детской болезни глобализма и реваншизма национального суверенного права, воскресший из руин Холодной войны в ипостаси призрака Страсбургский Совет силится превратить Азербайджан в даже более либеральное и демократическое государство, чем сама колыбель европейской демократии – Великобритания. Невероятно, но требования, выставленные ныне Великобритании или Италии, мягче и либеральнее, чем ультиматум, предъявленный Азербайджану.

Традиционные европейские страны отказываются исполнять тысячи решений Евросуда, а Великобритания вообще покусилась на святая святых – выход из-под юрисдикции Страсбурга. Россия, обвиненная в неоимперском реваншизме, в конституционном порядке регламентирует превосходство своей национальной судебной власти над Евросудом. Молдова, раздавленная в тисках унионистов и экспансионистов, десятилетиями не реагирует на уйму постановлений Евросуда… И вот генсек Совета Европы отбрасывает все эти прецеденты в урну, словно клочки ненужной исписанной бумаги, буквально зацикливаясь на одном решении Евросуда – по азербайджанскому заключенному Ильгару Мамедову.

В прошлой своей статье я всего лишь озвучил эти рожденные чувством справедливости вопросы, вызвавшие отчего-то ярость генсека Ягланда. Что же я получил в ответ? Оскорбительный выпад. Совет Европы – организация, призванная в первую очередь стоять на страже права на самовыражение. А Ягланд обвиняет меня в прислуживании азербайджанским властям, попрекая поддержкой, оказанной мне Советом Европы в годы, проведенные мной в застенках.

Да, это правда. В 2007 году я столкнулся с мафиозной группировкой генерала-олигарха Эльдара Махмудова, попытавшегося меня раздавить под гусеницами карательных спецслужб. Я выстоял. В первую очередь благодаря защите и солидарности Совета Европы. Однако, судя по логике господина Ягланда, после этого я не имею морального права на критику всего, что связано с Советом Европы. Так кого и что защищал Страсбург – заключенного Эйнуллу Фатуллаева или принципы и ценности, отраженные в Конвенции? Что за логика? Что за подход? Что за проявление авторитарного мышления и попытка дифференциации активистов на «своих и чужих»?

Из слов Ягланда следует, что, будучи обязанным в прошлом Совету Европы, я должен направить весь свой потенциал на борьбу с азербайджанской властью. Отчего такое априори враждебное отношение к власти? Почему Ягланд записал официальный Баку в ряд врагов европейского сообщества? И почему он взял на себя роль некоего судьи, вершащего судьбы людей, народов и властей? Кто дал ему моральное право оскорблять память одного из выдающихся азербайджанцев ХХ столетия, видного политика-корифея Гейдара Алиева, прибегая к недостойно низким для европейского политика метафорам и идиомам? Между прочим, именно благодаря Гейдару Алиеву и Совету Европы в 2001 году и зародилась свободная мысль и либеральная печать в Азербайджане – власти отменили цензуру, лицензии и объявили полную свободу СМИ. И я был одним из тех, кто воспользовался дарованным народу правом на свободу.

К сведению Ягланда, я не склонял голову перед статуей выдающегося азербайджанца Алиева, но я склоняю голову перед его незабвенной памятью!

И с другой стороны – каким образом генсек Совета, стоящего на страже европейских ценностей, обязывает меня либо кого-либо другого мыслить и думать так, как только он считает нужным? Что за манеры? Как понять этот диктат и подавление свободной воли человека? И как это соотносится с европейскими ценностями? Что же за удивительная политическая философия?

Ягланд оправдывается, объясняя свою агрессию в отношении Азербайджана и официального Баку преданностью историческому наследию другого политика-корифея - великого Вилли Брандта. Но нищета философии и откровенный волюнтаризм генсека, жажда навязать всем свои умонастроения свидетельствуют об одной истине – норвежский политик не смог переосмыслить наследие великого немецкого эсдека.

Ведь какова грандиозная роль Брандта в мировой истории? Немецкий политик, в отличие от Ягланда, вписал свое славное имя в европейскую историю благодаря собственной, теперь уже легендарной «новой восточной политике», направленной на перезагрузку и смягчение напряжения между евроатлантическим сообществом и соцлагерем. Брандт никогда не прибегал к языку угроз и войны, напротив - примирял, навязывал компромиссы, отрицал ультиматумы, признавал ошибки, разрушал стереотипы…

Философия Брандта – это абсолютная антитеза бескомпромиссной агрессии Ягланда. Какой там Брандт?! Имеет ли вообще Ягланд представление о Брандте, который, между прочим, и стал жертвой кощунственных инсинуаций империалистов?!

Генсек Ягланд в своей многогранной и, казалось бы, масштабной деятельности избрал одну мишень – Азербайджан, поставив себя в один ряд с разношерстными энпэошниками – тщедушными исполнителями грантовых проектов.

Можно напомнить его откровенно ангажированное заявление о деле Рамиля Сафарова, когда он обвинил Азербайджан в «чествовании осужденного убийцы», либо его критическую статью в «Гардиан» в 2014 году, когда он призывал Британию не выходить из-под юрисдикции Совета Европы, так как это, дескать, создаст прецедент для таких стран, как Азербайджан. И тогда из-под пера Ягланда выходит название только одной страны – Азербайджан! Мир клином сошелся на Азербайджане? Неужели же на Евразийском континенте нет ни одного вопиющего случая нарушения прав человека?! Почему Ягланд не заметил жесточайшее и беспрецедентное подавление человеческих свобод на примере волеизъявления армянского Электромайдана или уничтожения ереванского Сасна Црер?

Слишком уж часто раздается в наших устах беспрестанное «почему»? Наши беспрестанные вопросы встретили лишь, повторюсь, на первый взгляд, необъяснимый и неправедный гнев генсека. Событие из ряда вон выходящее – чтобы сам генсек отреагировал на выступление какого-то журналиста из далекой южнокавказской страны?!

Однако, кажется, догадываюсь о мотивах Ягланда. Может, генсеку не особо пришёлся по душе обнародованный мною факт о его неразборчивых связях с некоторыми коррупционными кругами в России?

С момента избрания на пост генсека Ягланд совершил как минимум пять визитов в Москву. Неосмотрительные связи генсека организации, у которой накопилось множество вопросов к России в связи с «крымским вопросом» и «абхазским делом», вмешательства Москвы в избирательные технологии в западных странах, вызывают, по меньшей мере, недоумение. Ведь речь идет о стране, в отношении которой Парламентская ассамблея Совета Европы в 2014 году прибегла к санкциям, ограничив ее статус в Ассамблее. Именно начиная с 2014 года, с того самого момента, когда у России возникли ощутимые проблемы в Совете Европы, Ягланд стал ежегодно посещать Москву, выражая солидарность в самый для нее сложный час.

Ягланда может постичь судьба того же председателя ПАСЕ испанца Педро Аграмунта. Вовсе нельзя исключать того, что какой-нибудь доброжелатель «не сольет» в международную прессу информацию об истинных причинах такой поддержки со стороны Ягланда, как это недавно произошло с тем же Педро Аграмунтом.

Аграмунт стал изгоем в ПАСЕ, Ягланд рискует навсегда покрыть свое имя позором. И вот тогда возможно соответствующим структурам Совета Европы, инициировавшим расследование по фактам коррупции в отношении собственных должностных лиц, придется заняться делом самого генсека.

Ни одного слова против России, Молдовы, Британии, Италии …и целая пропаганда против Азербайджана. Как понять Ягланда?