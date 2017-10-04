Подписаться на уведомления
 

Эйнулла Фатуллаев отвечает Генсеку Совета Европы: «Скоро мир увидит компроматы на Ягланда?» наша передовица

Автор: Эйнулла Фатуллаев 

Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд вновь разразился «гневной обличительной речью». На сей раз он не обвинял, а всего лишь отвечал. По своему собственному признанию, на пропагандистские атаки haqqin.az.

Ягланд в России

Формальным поводом для гневной филиппики генсека стала моя статья в одном из недавних выпусков сайта, где я взял на себя смелость подвергнуть критике атавистические пороки развития самого Совета Европы. Всего лишь задался вопросом, как получилось, что на европейском политическом пространстве засели две идентичные организации  - Совет Европы и Евронест, облеченные не только одной и той же миссией «европеизации» нескольких государств, в том числе и Азербайджана, объявленного самим же генсеком «задворками постлиберальной цивилизации», но и на пару деградировавшие до роли инструмента давления в руках тех или иных мировых игроков.

Ни Турции или Грузии, ни Украине или Молдове, а тем более Азербайджану не светит перспектива интеграции в европейское сообщество как минимум в ближайшие десятилетия. Об этом неустанно говорят ведущие европейские политики. При отсутствии внятных перспектив интеграции в неоднородное и довольно проблематичное европейское содружество, заблудшее в туманной реальности антагонизма детской болезни глобализма и реваншизма национального суверенного права, воскресший из руин Холодной войны в ипостаси призрака Страсбургский Совет силится превратить Азербайджан в даже более либеральное и демократическое государство, чем сама колыбель европейской демократии – Великобритания. Невероятно, но требования, выставленные ныне Великобритании или Италии, мягче и либеральнее, чем ультиматум, предъявленный Азербайджану.

Европейский суд

Традиционные европейские страны отказываются исполнять тысячи решений Евросуда, а Великобритания вообще покусилась на святая святых – выход из-под юрисдикции Страсбурга. Россия, обвиненная в неоимперском реваншизме, в конституционном порядке регламентирует превосходство своей национальной судебной власти над Евросудом. Молдова, раздавленная в тисках унионистов и экспансионистов, десятилетиями не реагирует на уйму постановлений Евросуда… И вот генсек Совета Европы отбрасывает все эти прецеденты в урну, словно клочки ненужной исписанной бумаги, буквально зацикливаясь на одном решении Евросуда – по азербайджанскому заключенному Ильгару Мамедову.

В прошлой своей статье я всего лишь озвучил эти рожденные чувством справедливости вопросы, вызвавшие отчего-то ярость генсека Ягланда. Что же я получил в ответ? Оскорбительный выпад. Совет Европы – организация, призванная в первую очередь стоять на страже права на самовыражение. А Ягланд обвиняет меня в прислуживании азербайджанским властям, попрекая поддержкой, оказанной мне Советом Европы в годы, проведенные мной в застенках.

Да, это правда. В 2007 году я столкнулся с мафиозной группировкой генерала-олигарха Эльдара Махмудова, попытавшегося меня раздавить под гусеницами карательных спецслужб. Я выстоял. В первую очередь благодаря защите и солидарности Совета Европы. Однако, судя по логике господина Ягланда, после этого я не имею морального права на критику всего, что связано с Советом Европы. Так кого и что защищал Страсбург – заключенного Эйнуллу Фатуллаева или принципы и ценности, отраженные в Конвенции? Что за логика? Что за подход? Что за проявление авторитарного мышления и попытка дифференциации активистов на «своих и чужих»?

Эйнулла Фатуллаев на пикете журналистов

Из слов Ягланда следует, что, будучи обязанным в прошлом Совету Европы, я должен направить весь свой потенциал на борьбу с азербайджанской властью. Отчего такое априори враждебное отношение к власти? Почему Ягланд записал официальный Баку в ряд врагов европейского сообщества? И почему он взял на себя роль некоего судьи, вершащего судьбы людей, народов и властей? Кто дал ему моральное право оскорблять память одного из выдающихся азербайджанцев ХХ столетия, видного политика-корифея Гейдара Алиева, прибегая к недостойно низким для европейского политика метафорам и идиомам? Между прочим, именно благодаря Гейдару Алиеву и Совету Европы в 2001 году и зародилась свободная мысль и либеральная печать в Азербайджане – власти отменили цензуру, лицензии и объявили полную свободу СМИ. И я был одним из тех, кто воспользовался дарованным народу правом на свободу.

К сведению Ягланда, я не склонял голову перед статуей выдающегося азербайджанца Алиева, но я склоняю голову перед его незабвенной памятью!

И с другой стороны – каким образом генсек Совета, стоящего на страже европейских ценностей, обязывает меня либо кого-либо другого мыслить и думать так, как только он считает нужным? Что за манеры? Как понять этот диктат и подавление свободной воли человека? И как это соотносится с европейскими ценностями? Что же за удивительная политическая философия?

Ягланд оправдывается, объясняя свою агрессию в отношении Азербайджана и официального Баку преданностью историческому наследию другого политика-корифея - великого Вилли Брандта. Но нищета философии и откровенный волюнтаризм генсека, жажда навязать всем свои умонастроения свидетельствуют об одной истине – норвежский политик не смог переосмыслить наследие великого немецкого эсдека.

Ведь какова грандиозная роль Брандта в мировой истории? Немецкий политик, в отличие от Ягланда, вписал свое славное имя в европейскую историю благодаря собственной, теперь уже легендарной «новой восточной политике», направленной на перезагрузку и смягчение напряжения между евроатлантическим сообществом и соцлагерем. Брандт никогда не прибегал к языку угроз и войны, напротив - примирял, навязывал компромиссы, отрицал ультиматумы, признавал ошибки, разрушал стереотипы…

Вилли Брандт и Брежнев

Философия Брандта – это абсолютная антитеза бескомпромиссной агрессии Ягланда. Какой там Брандт?! Имеет ли вообще Ягланд представление о Брандте, который, между прочим, и стал жертвой кощунственных инсинуаций империалистов?!

Генсек Ягланд в своей многогранной и, казалось бы, масштабной деятельности избрал одну мишень – Азербайджан, поставив себя в один ряд с разношерстными энпэошниками – тщедушными исполнителями грантовых проектов.

Можно напомнить его откровенно ангажированное заявление о деле Рамиля Сафарова, когда он обвинил Азербайджан в «чествовании осужденного убийцы», либо его критическую статью в «Гардиан» в 2014 году, когда он призывал Британию не выходить из-под юрисдикции Совета Европы, так как это, дескать, создаст прецедент для таких стран, как Азербайджан. И тогда из-под пера Ягланда выходит название только одной страны – Азербайджан! Мир клином сошелся на Азербайджане? Неужели же на Евразийском континенте нет ни одного вопиющего случая нарушения прав человека?! Почему Ягланд не заметил жесточайшее и беспрецедентное подавление человеческих свобод на примере волеизъявления армянского Электромайдана или уничтожения ереванского Сасна Црер?

Слишком уж часто раздается в наших устах беспрестанное «почему»? Наши беспрестанные вопросы встретили лишь, повторюсь, на первый взгляд, необъяснимый и неправедный гнев генсека. Событие из ряда вон выходящее – чтобы сам генсек отреагировал на выступление какого-то журналиста из далекой южнокавказской страны?!

Однако, кажется, догадываюсь о мотивах Ягланда. Может, генсеку не особо пришёлся по душе обнародованный мною факт о его неразборчивых связях с некоторыми коррупционными кругами в России?

экс-глава ПАСЕ Аграмунт в России

С момента избрания на пост генсека Ягланд совершил как минимум пять визитов в Москву. Неосмотрительные связи генсека организации, у которой накопилось множество вопросов к России в связи с «крымским вопросом» и «абхазским делом», вмешательства Москвы в избирательные технологии в западных странах, вызывают, по меньшей мере, недоумение. Ведь речь идет о стране, в отношении которой Парламентская ассамблея Совета Европы в 2014 году прибегла к санкциям, ограничив ее статус в Ассамблее. Именно начиная с 2014 года, с того самого момента, когда у России возникли ощутимые проблемы в Совете Европы, Ягланд стал ежегодно посещать Москву, выражая солидарность в самый для нее сложный час.

Ягланда может постичь судьба того же председателя ПАСЕ испанца Педро Аграмунта. Вовсе нельзя исключать того, что какой-нибудь доброжелатель «не сольет» в международную прессу информацию об истинных причинах такой поддержки со стороны Ягланда, как это недавно произошло с тем же Педро Аграмунтом.

Аграмунт стал изгоем в ПАСЕ, Ягланд рискует навсегда покрыть свое имя позором. И вот тогда возможно соответствующим структурам Совета Европы, инициировавшим расследование по фактам коррупции в отношении собственных должностных лиц, придется заняться делом самого генсека.

Ни одного слова против России, Молдовы, Британии, Италии …и целая пропаганда против Азербайджана. Как понять Ягланда?

2544 просмотров


Старости
Посол Фуад Искендеров о новой игре против Азербайджана
Посол Фуад Искендеров о новой игре против Азербайджана видео
Наша погода
Сегодня 14° / 10°
5 Окт 17° / 11°
6 Окт 19° / 14°
7 Окт 20° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0005 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Боевики ИГ пытаются покинуть Сирию и Ирак
Летящий из Баку самолет всполошил Ереван
Роберт Просинечки: «Я не дам Рашаду Садыхову пробить последний пенальти»
Рашад Садыхов объявил имя нового капитана сборной Азербайджана Прощальная пресс-конференция
Саргсян: «Россия взвалилась нам на спину»
Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Чехией
Банк России уверовал в блокчейн
Россию обвинили в попытках взлома телефонов военнослужащих НАТО
Эйнулла Фатуллаев отвечает Генсеку Совета Европы: «Скоро мир увидит компроматы на Ягланда?» наша передовица
В Украине объявили в розыск заместителей Шойгу
Ильхам Алиев меняет бюджет Госнефтефонда
Джаник развел и заключенных
Эрдоган в Тегеране. Разговор серьезный по горячим следам
Тиллерсон опроверг слухи о своей отставке
Иракская армия освободила Эль-Хавиджу
Тренер сборной Чехии: «Азербайджанцы умеют играть в футбол»
Массовые протесты венгров против Сороса
Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Шемахи
В Германии стали продавать "Пельмени путинские"
Представитель Совета Европы на переговорах с Эльмаром Мамедъяровым фото
Анкара и Тегеран отказываются от доллара
Иракская армия штурмует Эль-Хувейджу Обновлено
Джаника выпустили из карцера
Минналогов снова заблокировало счета агентства Turan
В Сочи обсудят Карабах заявление Марии Захаровой
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться