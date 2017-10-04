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Россию обвинили в попытках взлома телефонов военнослужащих НАТО

 

Россия могла быть причастна к взлому личных смартфонов около 4 тыс. военнослужащих НАТО, отправленных в Польшу и государства Балтии.

С такими обвинениями выступили представители командования Вооруженных сил США и других стран Запада, пишет The Wall Street Journal.

По данным СМИ, РФ пыталась извлечь полезную информацию из устройств, оценить численность войск, а также запугать солдат и офицеров. На то, что за этой кампанией стоит Москва, якобы указывает высокий уровень координации действий хакеров и совершенство применяемых средств, например, беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения, напичканные электроникой.

Газета также рассказывает об инциденте, произошедшем с подполковником ВС США Кристофером Лере, который командует базой НАТО в Польше. Он заявил, что его личный iPhone пытались взломать, и попытка внедрения была осуществлена с российского IP-адреса.

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