Банк России уверовал в блокчейн

Банк России убедился в пользе технологии блокчейн. Об этом в среду, 4 октября, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, РИА Новости.

«После глубокого анализа мы поняли, что эта технология может принести дополнительную выгоду и обществу, и финансовой системе, и компаниям. Поэтому сейчас совместно с банками мы ее тестируем», — сказала она.

По словам Скоробогатовой, Банк России в своей миссии определил, что намерен стать высокотехнологичным регулятором для развития бизнеса в стране.

Сейчас ЦБ совместно с банками в рамках ассоциации «Финтех» развивает четыре проекта с использованием блокчейна: Know Your Customer («Знай своего клиента»), проекты с закладными, с цифровыми аккредитивами и с банковскими гарантиями, напомнила она. «Большой проект, который мы сейчас открываем с ассоциацией, - это управление большими данными», — добавила Скоробогатова.