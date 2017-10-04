Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Чехией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки по традиции объявил стартовый состав команды на завтрашний отборочный матч чемпионата мира-2018 против Чехии.
С первых минут на поле выйдут Кямран Агаев, Магомед Мирзабеков, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Павел Пашаев, Рахид Амиргулиев, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов, Руслан Гурбанов, Дмитрий Назаров.
Отметим, что в сборной два травмированных игрока – Максим Медведев и Араз Абдуллаев. Оба не сыграют ни с Чехией, ни с Германией.