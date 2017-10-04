Капитан сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыхов, для которого завтрашний матч с Чехией станет последним за национальную команду, на пресс-конференции прокомментировал свое решение и поделился ожиданиями от завтрашней игры.

«Чехия – серьезный соперник, - говорит капитан. - Мы смотрели две последние игры чехов. Они в хорошей форме. Считаю, что сборная Чехии незаслуженно находится на столь низкой позиции в нашей группе. На мой взгляд, чехи на две-три головы сильнее, чем Северная Ирландия, которая заняла в нашей группе 2-е место. Просто им не повезло. Чехия в очной встрече выглядела сильнее, но уступила.

Что ж, мы постараемся завтра перед родной публикой добиться хорошего результата.

Да, завтра мой последний матч. Но завтра нас ждет сложная игра. Не хочу отвлекаться и отвлекать ребят. Мы все настроены на игру. Я не хочу помпезных церемоний. С первого матча за сборную пытался сделать все, что в моих силах. Как получилось – это оценивать болельщикам.

Сегодня не хочу много говорить об этом. В будущем еще поговорим на эту тему. Конечно, нелегко это решение принимать, сборная – родная для меня команда. Но когда-то все равно пришлось бы решиться. Тут главное было – не опоздать.

Если завтра будет назначен пенальти в ворота чехов, возьмусь ли я его бить? Это неправильно. У нас завтра важный матч, и это нехорошо, если я стану бить пенальти только потому, что это мой последний матч. Если другие бьют пенальти лучше, то они и должны бить независимо ни от чего.

А что касается моего рекорда – 111 матчей за сборную, - то у нас есть футболисты, которые могут повторить мой рекорд. Потенциал у них есть. Через 5-6 лет могут догнать меня.

Кто меня заменит на моей позиции? Сложно сказать. Будут товарищеские матчи, в ходе которых главный тренер проверит игроков.

Я хочу поблагодарить Роберта Просинечки. Я хотел завершить свою карьеру в 2014 году после поражения 0:6 от Хорватии. Я вышел из раздевалки и хотел объявить об этом, но прессы будто специально не оказалось рядом. Потом пришел Роберт Просинечки. Он дал мне очень сильную мотивацию. После разговора с ним я решил продолжить карьеру в сборной. Потом сыграл свой 100-й матч, и Роберт вновь убедил меня не уходить, заявив, что впереди следующий цикл, в котором мы можем сыграть хорошо. Так получилось, что он снова меня переубедил. Я не жалею о том, что остался. Это был очень интересный цикл, наверное, самый интересный в моей карьере. У нас был шанс выйти из группы, но мы его упустили. Я сказал себе, что, когда шансы будут потеряны, я закончу играть за сборную. Теперь мое решение окончательное. Оставаться дальше - вред и для сборной, и для меня. Теперь капитаном будет Рахид Амиргулиев. Желаю ему удачи!»