Роберт Просинечки: «Я не дам Рашаду Садыхову пробить последний пенальти»

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки и футболист Рахид Амиргулиев на пресс-конференции перед завтрашней игрой с Чехией поделились ожиданиями от предстоящего матча.

«Завтра нас ждет последняя домашняя игра, - говорит главный тренер. - Чехия – сложный соперник, мы его хорошо проанализировали. Несмотря на поражения в последних матчах, чехи достаточно сильны. У сборной Чехии техничные футболисты, которые хорошо обращаются с мячом. Команда сильно омолодилась по сравнению с прошлым циклом. У нее много игроков, выступающих в Европе. Но мы постараемся показать хорошую игру и добиться удачного результата.

Мотивация у меня и моих игроков на каждый матч высокая, независимо от места, которое мы занимаем. Завтра у нас последний домашний матч, нас ждет сильный соперник. С мотивацией никогда проблем у нас не было».

Говоря об уходе Рашада Садыхова из сборной, Просинечки сказал следующее:

«Я три года уже работаю в Азербайджане. За это время Рашад постоянно играл, он – один из важных наших игроков. Под моим руководством он провел свой 100-й матч.

Если завтра будет назначен пенальти в ворота Чехии, дадим ли мы ему пробить на прощание? Я не дам бить Рашаду. А вдруг не забьет? Что тогда? (улыбается).

Карьера футболиста такова - рано или поздно надо заканчивать. Рашад решил, что момент настал. Он – один из главных людей в азербайджанском футболе, Садыхов оставил свой след.

А кто в будущем будет играть на его позиции – пока сказать не могу. Сейчас все мои мысли связаны с завтрашней игрой».

«Завтра у нас матч с сильным соперником, - говорит Рахид Амиргулиев. - Несмотря на то, что чехи находятся ниже нас в турнирной таблице, они – очень сильный соперник. Постараемся сыграть хорошо в последней домашней игре в нынешнем отборочном цикле».