Летящий из Баку самолет всполошил Ереван

Приезд делегации Комитета по политике и безопасности Совета ЕС из Баку в Ереван наделал шум в Армении, пишет «Новости Армении».

Дело в том, что делегация летит чартерным рейсом из Бакинского аэропорта Гейдара Алиева в ереванский аэропорт «Звартноц». В этой связи на сайте «Звартноца» появилось оповещение о направляющемся из Баку самолете. Это оповещение вызвало бурный интерес и недоумение среди армянских СМИ.

Чартерным рейсом в Ереван прибывает делегация Комитета по политике и безопасности Совета ЕС. В Баку делегация провела встречи, встретилась с главой МИД АР Эльмаром Мамедъяровым.