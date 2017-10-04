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Боевики ИГ пытаются покинуть Сирию и Ирак

 

Боевики террористической организации ИГ ("Исламское государство") пытаются покинуть Сирию и Ирак, переводят финансовые средства в другие регионы, в частности, в Юго-Восточную Азию, заявил председатель Комитета СБ ООН по антитеррористическим санкциям Кайрат Умаров, передает ТАСС.

"Иностранные боевики-террористы пытаются покинуть Ирак и Сирию в качестве репатриантов, переселенцев, создают новые угрозы мировому сообществу", - сказал Умаров в среду на проходящем в Краснодаре совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

Ссылаясь на данные мониторинговой группы Комитета СБ ООН по санкциям против ИГ, Умаров отметил, что "эта организация пытается перевести финансовые средства из Сирии и Ирака в другие регионы для того, чтобы подготовиться к вероятному военному поражению в зоне конфликта и продолжению своей деятельности в других частях мира".

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