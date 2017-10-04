Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от NBC News в связи с публикацией о госсекретаре Рексе Тиллерсоне.

«NBC News – это фейковые новости, более лживые, чем даже CNN. Это позор для хорошей журналистики. Неудивительно, что их рейтинг падает», - написал Трамп в своем микроблоге Twitter. «История NBC News была опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Майком пенсом. Они должны извиниться перед Америкой».

В публикации NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников отмечалось, что Тиллерсона уговаривали не уходить в отставку в связи с политическими разногласиями с президентом страны Дональдом Трампом. Согласно сообщению, в ходе совещания с командой национальной безопасности Трампа в Пентагоне Тиллерсон открыто критиковал президента, назвав его «придурком», утверждает NBC, ссылаясь на трех официальных лиц, знакомых с инцидентом.