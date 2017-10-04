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Трамп потребовал извинений от NBC News

 

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от NBC News в связи  с публикацией о госсекретаре Рексе Тиллерсоне.

«NBC News – это фейковые новости, более лживые, чем даже CNN. Это позор для хорошей журналистики. Неудивительно, что их рейтинг падает», - написал Трамп в своем микроблоге Twitter. «История NBC News была опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Майком пенсом. Они должны извиниться перед Америкой».

В публикации NBC News  со ссылкой на высокопоставленных чиновников отмечалось, что  Тиллерсона уговаривали не уходить в отставку в связи с политическими разногласиями с президентом страны Дональдом Трампом.   Согласно сообщению,  в ходе совещания с командой национальной безопасности Трампа в Пентагоне  Тиллерсон открыто критиковал президента, назвав его «придурком», утверждает  NBC, ссылаясь  на трех официальных лиц, знакомых с инцидентом.

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