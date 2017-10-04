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Сотни мусульман приняли христианство ради убежища в Финляндии

 

Сотни мусульман обратились в христианство в Финляндии. Большинство из них — иракцы, которые просят пересмотреть их заявление о предоставлении убежища, сообщает Yle.

По данным СМИ, в Хельсинки даже был основан новый приход для арабских христиан. По словам пастора Рамеза Ансары, отвечающего за арабскоязычных прихожан епархии Хельсинки, большинство надеется получить положительный ответ на прошение об убежище.

Он добавил, что принявший христианство мусульманин может быть убит на родине, поэтому он имеет возможности получить убежище, если Иммиграционная служба поверит, что решение обратиться в христианство было истинным.

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