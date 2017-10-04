США и Япония договорились вместе давить на КНДР

Диалог ради диалога не имеет смысла. Необходимо продолжать оказывать давление на КНДР, пришли к выводу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленного представителя японского правительства.

Напомним, ранее Северная Корея запустила две ракеты над территорией Японии и провела шестое ядерное испытание.

Пхеньян неоднократно заявлял, что намерен разработать ракету с ядерной боеголовкой, способную нанести удар по континентальной территории США.