Трамп: "Мотивы стрелка из Лас-Вегаса пока не известны"

Президент США Дональд Трамп заявил, что мотивы стрелявшего по людям в Лас-Вегасе Стивена Пэддока пока не известны, передает РИА Новости.

На вопрос о том, выяснило ли следствие мотивы Пэддока, Трамп ответил: "Пока нет. Они очень внимательно выясняют".

"Мы скоро узнаем, если удастся что-то найти", — сказал Трамп.

Он назвал Пэддока "больным, ненормальным человеком".

Пэддок убил 58 человек и ранил более 500 в ночь на понедельник, стреляя по собравшейся на концерт толпе в Лас-Вегасе. Пэддок застрелился, когда спецназ стал штурмовать номер гостиницы, в котором он засел.