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«Чемпионат» по убийствам: новый рекорд наше послесловие

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Случаи массовых расстрелов людей, к сожалению, перестают быть из ряда вон выходящей новостью. Наоборот, они тут же встраиваются в уже имеющиеся ряды, сравниваются, словно идет некий необъявленный чемпионат по охоте на людей, и в нем есть свои чемпионы.

Стивен Пэддок, устроивший стрельбу 2 октября в Лас-Вегасе, сейчас безоговорочный американский «чемпион»: на его счету 59 жизней и больше полутысячи раненых. Европейского «чемпиона» Андерса Брейвика ему превзойти не удалось: тот убил 67 человек на острове Утейе в 2011 году, а до этого восемь человек погибли от взрыва, который он устроил в центре Осло. Но в случае с норвежским террористом все более-менее ясно: тот придерживался радикально-националистических и антимусульманских взглядов.

Предшественник Пэддока на «чемпионском» месте в США, Омар Матин, который 12 июня 2016 года убил 49 человек в ночном клубе Орландо «Пульс», причудливо сочетая комплексы гея и сторонника радикального исламизма. Пока абсолютно не ясно, что подтолкнуло к страшному преступлению сильно немолодого, 64-летнего пенсионера, бывшего бухгалтера без малейших криминальных эпизодов в прошлом.

Довольно зажиточный человек, с устроенной личной жизнью, без тех эмоциональных проблем, что сопровождают щедрую на выделение гормонов юность и молодость. Тем не менее, в гостиничном номере в очень недешевом комплексе «Мандалай-бэй», на 32-м этаже, Пэддок накопил целый арсенал, который позволил ему вести длительную непрерывную стрельбу очередями по 22-тысячной толпе, собравшейся на вечерний концерт кантри-музыки на свежем воздухе.

Стивен Пэддок

В номере полиция насчитала 23 единицы оружия и тысячи патронов, что свидетельствует о том, что массовое убийство планомерно готовилось, и практически с первого дня, 28 сентября, когда Стивен Пэддок заселился в гостиницу. В его доме в городке Мескит неподалеку от Лас-Вегаса также обнаружили два десятка стволов и взрывчатку. Такая необычность вызвала народные версии, будто пенсионера просто подставили, стрелком был другой человек или люди, а его просто оставили на месте преступления, пустив пулю в голову. Но хронометраж событий показывает, что после начала стрельбы в 22:08 по местному времени полицейский в гостинице уже в 22:14 засек его местопребывание, все пути отхода были перекрыты, и к штурму готовилась команда SWAT – полиции особого назначения.

Непохоже, что в деле были замешаны еще какие-то люди, хотя, конечно, впереди еще тщательное расследование. Резонанс преступления гарантирует подключение к следственной работе лучших полицейских сил и специалистов ФБР. Для республиканцев же, и в частности для президента, это серьезный удар, поскольку они являются главными защитниками второй поправки к американской Конституции, которая защищает право граждан на владение оружием. После этого массового убийства дискуссии об ограничении этого права обострятся с новой силой, и ответственность ложится на республиканцев, контролирующих как Белый дом, так и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал убийцу «больным и слабоумным», но, видимо, законодательство должно исключить вероятность, чтобы оружие попадало в руки больных и слабоумных. Иначе «чемпионат» по массовым убийствам продолжится с новой силой.

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