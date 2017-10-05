Ильхам Алиев: "Если бы против Армении применили санкции..."

Наличие армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта - постоянная угроза для региональной безопасности и стабильности. Об этом в среду сказал, в частности, во вступительной речи президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

"Думаю, что основной сферой деятельности Минской группы в предстоящем месяце (наверное, вы знаете, что они планируют совершить визит в регион) должно быть оказание еще большего давления на оккупационный режим Армении для соблюдения ими норм международного права. Одной из причин нерешенности конфликта является отсутствие давления на агрессора на международном уровне", - сказал президент Азербайджана.



Глава государства отметил, что если были бы применены санкции против Армении, если бы были применены серьезные санкции против страны, нарушающей нормы международного права и гуманитарные нормы, то, возможно, конфликт давно был бы решен.



"Умеренная политика международной общественности к Армении создает у них такое впечатление, что они могут и дальше незаконно оставаться на наших землях, и это одна из причин. Но я думаю, они должны понять, что это будет невозможно. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Я в этом не сомневаюсь. Дело в том, что мы хотим сделать это мирным путем", - сказал президент Ильхам Алиев.