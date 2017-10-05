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В Турции арестовали сотрудника американского консульства

 

Турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), передает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года. По версии прокуратуры, расследование было инициировано Гюленом с целью отстранения от власти турецкого руководства.

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В Турции арестовали сотрудника американского консульства
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