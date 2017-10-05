«Когда речь заходит о развитии демократии в Азербайджане и обеспечении свобод, я всегда советую нашим друзьям и коллегам обратить внимание на суть вопроса. Азербайджан продолжает оставаться под мощной атакой со стороны медиа». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

«Определенны круги, которые не могут принять наше развитие пытаются очернить нашу страну. Азербайджан пытаются показать тоталитарной, авторитарной страной, в которой попираются права и свободы. Это такая тенденция, которая сопровождает наше правительство с первых дней, как я был избран президентом», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этому есть ряд причин: «Одна из них - армянское лобби и диаспора, которые имеют глубокие политические и общественные корни на Западе. Большая часть клеветы, приходится на них. Но они не одни. В этом списке есть определенные НПО, зарубежные круги, которые не смогли получить от нас того, что хотели, а также недовольные тем, что Азербайджан проводит независимую политику, при этом не вмешиваясь во внутренние дела других, и не позволяет другим вмешиваться в свои дела. Здесь есть и другие вопросы, но основная проблема состоит в том, что против нас ведется клеветническая кампания, основанная на дезинформации. Но если вы вникнете в суть, то увидите, что Азербайджан - это демократическая страна, которая с 2001-го года является членом Совета Европы и законодательство нашей страны на 100 процентов соответствует европейским стандартам», - сказал президент.