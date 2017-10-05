Ильхам Алиев: "Кажется, Армения возвращается за стол переговоров"

"Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу, и это крайне важно. Их политика бойкотирования переговоров, во-первых, была глупой, а во-вторых, неэффективной. Насколько мне известно из различных источников, в том числе из Европы, руководству Армении были направлены обращения, что эта страна не может себя так вести. Они, наряду с оккупацией территорий, осуществили этнические чистки и разорили оккупированные территории. После всего этого они еще и выдвигают условия для возобновления переговоров. Но сегодня я считаю, что переговорный формат восстанавливается", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшней встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что через несколько дней встретится с послами государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сказал, что во время встречи будут обсуждены будущие переговоры, а также возможная встреча на уровне президентов.



«Что касается подхода к конфликту, в частности, наши ожидания от саммита "Восточного партнёрства" заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход ко всем существующим конфликтам на постсоветском пространстве. В противном случае, мы справедливо воспримем это как подход двойных стандартов. По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности. В целом, наша позиция при обсуждении таких вопросов во всех международных форматах заключается в том, что должен быть единый подход в связи со всеми конфликтами.

Что касается вопроса территориальной целостности всех стран, мы признаем территориальную целостность каждого государства, и эта позиция открыто нами выражается в голосованиях на Генеральной ассамблее ООН и в Совете Европы. Это для нас не вопрос, мы с уважением относимся к территориальной целостности любой страны. Кроме того, мы считаем, что границы страны не могут быть изменены без согласия ее руководства и народа", - сказал Президент Ильхам Алиев.