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Независимость Каталонии – завтра будет слишком поздно наше послесловие

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Каталонию никто не поддержал. Спустя несколько дней после попытки референдума о независимости становится очевидным тот вакуум, в котором оказались власти Каталонии. Применение силы к участникам голосования, казалось, наделило сам референдум неожиданной легитимностью, но этого совсем не хватило, чтобы его результаты кто-то признал или даже согласился рассматривать как значимые.

беспорядки в Каталонии

В то же время отсутствие всякого диалога между Барселоной и Мадридом исключает всякую возможность разрешения нынешней острой ситуации. Многие ожидали, что в качестве посредника между конфликтующими сторонами выступит испанский монарх – король Филипп VI. Он действительно выступил с редким для него телевизионным обращением к народу Испании, но в своей речи полностью поддержал позицию действующего правительства. Дескать, каталонские власти поставили себя вне закона и демократии, раскололи каталонское общество и подвергли опасности экономическую и социальную стабильность в Каталонии.

испанский король Филипп VI

В Испании любые проблемы решаются на основе закона, и это залог ее нормального развития, никому не позволено это правило нарушать. Без уважения к закону демократическое сосуществование невозможно.

«А тем испанцам, которые переживают эти события с печалью и тревогой, я хочу передать свое спокойствие, уверенность и надежду. Это трудные минуты, но мы их переживем». Многие, а каталонцы в первую очередь, отметили, что король никак не выразил своего отношения к насилию, которое применили центральные власти по отношению к участникам голосования 1 октября. С одной стороны, это подчеркивает его решительность сохранить единство Испании, с другой, Филипп снял тем самым с себя возможную роль посредника между Мадридом и Барселоной. Он показал, что с нынешними властями Каталонии, нарушившими закон, ему говорить не о чем.

Не подключаются к урегулированию конфликта и представители Евросоюза и составляющих его стран. Отмалчиваются Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, подчеркивая внутрииспанский характер проблемы. Лишь в среду озвучил свою позицию Европарламент, обсудив ситуацию в Каталонии. Его глава Антонио Таяни заявил, что одностороннее решение Каталонии про объявление независимости противоречит европейскому правовому порядку и чревато опасными последствиями.

Макрон и Меркель

«Европарламент призывает к мирным и глубоким размышлениям, поспособствуют диалогу в Испании на основе уважения конституционных основ».

Короче, вы там подумайте и приступайте к диалогу, никаких встречных предложений или посреднических инициатив не прозвучало. С предложением диалога выступил и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Все это ставит в очень сложное положение руководство Каталонии.

Глава правительства Карлес Пучдемон заявляет, что в конце этой или начале следующей недели объявит о независимости Каталонии. Если же Испания введет в действие статью 155 и лишит Каталонию автономии, «это будет непоправимая ошибка». То, что такое решение, безусловно, обострит еще больше ситуацию в регионе, не вызывает сомнений, но и лидерам сепаратистского движения это обострение не дает шансов довести свою задачу до конца: независимости точно не будет, как не будет и стабильности, которая обеспечивала Каталонии завидно высокий уровень жизни. Никто не хочет уступать, и это мешает решить общие проблемы. Но никто не хочет и помочь зашедшим в тупик противникам сделать шаг назад. Ни монарх, ни европейские структуры, ни отдельные европейские лидеры – никто на берется выступить миротворцем. Возможно, потом, позже. Если только не окажется слишком поздно.

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